الدول العربية تشيد بجهود مصر فى وقف إطلاق النار بغزة

كتب : أحمد جمعة

أكد السفير ياسر العطوى، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التى عقدت اليوم الخميس لبحث الأوضاع فى غزة، على ضرورة الامتناع عن التصعيد العسكرى فى القطاع واستهداف المدنيين.

وطالب السفير ياسر العطوى خلال كلمته إسرائيل بالوقف الفورى لكافة أشكال الأعمال العسكرية، ووأد العنف والتصعيد لاستعادة الهدوء بشكل فورى، والنأى عن كل ما يؤدى إلى تفاقُم الأوضاع الإنسانية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً فى هذا الإطار على تواصل الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق، وبذل الجهود الرامية إلى التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار.

وشدد السفير العطوى على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية في كافة الأطر، وعلى تمسك الجانب المصري الكامل بكافة الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد اجتمع ظهر اليوم في دورة غير عادية لبحث التطورات الأخيرة في قطاع غزة، حيث أشاد المندوبون الدائمون العرب خلال الجلسة بالجهود المصرية الأخيرة التي نجحت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإحلال التهدئة الهادفة إلى حماية الشعب الفلسطيني، وهو ما انعكس في البيان الصادر عن الدورة الذي تضمن أيضا إدانة الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مع التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وكذا دعوة مجلس الأمن لتحمل مسئولياته اتصالا بالقضية الفلسطينية.