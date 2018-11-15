الدولى للمشروعات الصغيرة يمنح وزيرة الاستثمار جائزة Global Leader Award

كتب هانى الحوتى - أحمد مرعى

منح المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة ICSB الجائزة التقديرية الأولى The life time achivement award، لـ"إيمان عمران" رئيس فريق عمل برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسفارة الكندية فى مصر، وتقدم هذه الجائزة لشخص دعم تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تطوير البيئة الخاصة بريادة الأعمال في مصر لأكثر من ٢٥ عاما، وسلمتها لها الدكتورة سحر نصر.

كما منح أحمد عثمان رئيس المجلس الدولى جائزة Global Leader Award، للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة لريادة الأعمال، والتى ينظمها المجلس الشرق أوسطى للمشروعات الصغيرة "مكسبى"، على مدار 3 أيام بمحافظة الأقصر، ضمن فعاليات الأسبوع العالمى لريادة الأعمال.

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، تفقدت الوزيرة سحر نصر، المعرض المقام على هامش فعاليات الملتقى، كما التقت صور تذكارية مع الشباب الذين طلبوا التصوير "سيلفى" مع الوزيرة.