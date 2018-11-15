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الدفاع المدنى الكويتى يدعو المتضررين جراء الأمطار لاستقبالهم بمقار الإيواء

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:08 ص
الدفاع المدنى الكويتى يدعو المتضررين جراء الأمطار لاستقبالهم بمقار الإيواء سيول
أ ش أ
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دعت الإدارة العامة للدفاع المدنى الكویتى أمس الأربعاء المتضررین من المواطنین والمقیمین لاستقبالھم فى مقار الإیواء فى جمیع محافظات الكویت وذلك من خلال اتصالھم على رقم الھاتف (1804000).

وقال الناطق الرسمى باسم لجنة الدفاع المدنى العقید جمال الفودرى لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) إن المقار مجھزة بالكامل لإیواء المتضررین من جراء الأمطار الغزیرة التى تشھدھا البلاد حالیا. وتشھد البلاد حالیا حالة عدم استقرار فى الطقس وھطول لأمطار رعدیة بین متوسطة وغزیرة على بعض المناطق.

وتشیر التنبؤأت إلى استمرار حالة عدم الاستقرار فى الطقس حتى صباح بعد غد الجمعة على أن تتحسن تدریجیا قبل فترة الظھیرة.

 


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