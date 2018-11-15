الحكومة اليمنية تقرر تشكيل اللجنة العليا للموازنة العامة للسنة المالية 2019

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أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمنى معين عبدالملك اليوم، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2019 .

وقضى القرار وفق لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية، بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2019، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزى والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، فى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة .

وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الأساسية التى يجب مراعاتها فى إعداد الموازنات العامة للعام المالى القادم .