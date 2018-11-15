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الحكومة الكويتية تقرر صرف تعويضات للمتضررين جراء السيول

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:23 م
الحكومة الكويتية تقرر صرف تعويضات للمتضررين جراء السيول أمير الكويت
إيمان حنا
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أكدت الحكومة الكويتية اليوم أنها ستصرف تعويضات للمتضررين جراء الأمطار الغزيرة والسيول التى لحقت ببعض المناطق بالكويت، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك.

وأضاف الشيخ جابر، أن جهودا مكثفة قد بذلت للتخفيف من حجم الآثار التى خلفتها الأمطار وسنقوم بدعم وتعويض كل من تأثر بالأمطار.

وقام المبارك ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح بجولة تفقدية في غرفة عمليات وزارة الداخلية للاطمئنان على سير العمل.

وكانت وزارة الأشغال العامة الكويتية قد اتخذت استعدادات مكثفة وفرق طوارئ واستنفار شامل في مختلف المناطق، لمواجهة الأمطار، حيث انتشرت الفرق التابعة لها في الطرق السريعة والشوارع الداخلية، وقامت بفتح المناهيل لتصريف مياه الأمطار أولا بأول حتى لا تتراكم المياه وتتسبب في حدوث تجمعات وبرك، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.


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