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التعليم العالى تعلن غلق كيان وهمى بمدينة نصر ضمن حملات الضبطية القضائية‎

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:37 ص
التعليم العالى تعلن غلق كيان وهمى بمدينة نصر ضمن حملات الضبطية القضائية‎ د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
كتب وائل ربيعى
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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بغلق الكيان المسمى (الأكاديمية الدولية للتعليم والتدريب والتطوير)، ومقرها مدينة نصر؛ لقيامها بمزاولة أنشطة تعليمية وتدريبية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالى.
 
وتلقى الوزير فى هذا الإطار تقريرا قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية التى تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية.
 
أشار التقرير إلى أنه بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهــمة الكيان المذكور تبين قيامه بمنح درجات دبلوم وماجستير فى الصحة النفسية، فضلا عن تحصيله مبالغ باهظة من الطلاب نظير توثيق شهاداتهم، كما رصدت اللجنة إدعاء هذا الكيان تقديم درجة ماجستير إدارة الأعمال البريطانية المصغرة، ومنح دبلومة ممارس معتمد من جامعات ويلز وكامبريدج ونيفادا، وهو الأمر الذى تبين عدم صحته، وعدم حصوله على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالى.
وفى ضوء ذلك تم إصدار قرار بإغلاق المنشأة، وكذلك إبلاغ محافظة القاهرة بتنفيذ القرار.
 
كما وجه الوزير بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مهيبا بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالى.  

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