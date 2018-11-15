video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن تنظم ورشة عمل لنشر المفاهيم الصحيحة للإعاقة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:35 ص
التضامن تنظم ورشة عمل لنشر المفاهيم الصحيحة للإعاقة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
عقدت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة  القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية ورشة عمل حول بناء قدرات الإعلاميين لنشر مفاهيم الإعاقة الصحيحة فى إطار مشروع تحسن وصول الأشخاص ذوى الإعاقة إلى حقوقهم فى الخدمات العامة.
 
 وقد استمرت ورشة العمل خلال الفترة من 12-14 نوفمبر الحالى حيث تم التعرف على مفاهيم خاصة بالإعاقة والتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بهدف تحديد مفهوم واضح ومحدد لمصطلح ذوى الإعاقة وتحويل نظرة المجتمع لذوى الإعاقة بانهم اشخاص قادرون على الانتاج وتغيير النظرة الخيرية لتلك الفئات والانتقال الى النظرة الحقوقية ورفع الوعي بانهم متساوون في الحقوق والفرص مع ذويهم من غير ذوي الاعاقة كما تناولت الجلسات موضوع الدمج والمجتمع الدامج والذي يعد أحد الأركان الأساسية لتحقيق استراتيجية 2030  من خلال تحديد المسارات الواجب اتخاذها لتحقيق الدمج الشامل لذوى الإعاقة.
 
كما تم خلال الجلسات استعراض طرق صياغة رسائل اعلامية صحيحة عن الأشخاص ذوى الإعاقة مع تبنى نشر مفاهيم الإعاقة فى خطط الإعلام حيث تم استعراض خطوات إنتاج رسائل إعلامية عن الأشخاص ذوى الإعاقة والتى تعتمد على تحديد الجمهور المستهدف ومعرفة الأداة المناسبة للتواصل وتحديد الفكرة حتى نصل فى النهاية الى صياغة رسالة إعلامية واضحة ومباشرة وبسيطة حول مفاهيم الإتاحة والدمج والتأهيل.

  


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التضامن" تشكل غرفة عمليات لمتابعة متضررى الأمطار بأسيوط

التضامن

ورشة عمل

المفاهيم الصحيحة

اعاقة




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة