التضامن تنظم ورشة عمل لنشر المفاهيم الصحيحة للإعاقة

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية ورشة عمل حول بناء قدرات الإعلاميين لنشر مفاهيم الإعاقة الصحيحة فى إطار مشروع تحسن وصول الأشخاص ذوى الإعاقة إلى حقوقهم فى الخدمات العامة.

وقد استمرت ورشة العمل خلال الفترة من 12-14 نوفمبر الحالى حيث تم التعرف على مفاهيم خاصة بالإعاقة والتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بهدف تحديد مفهوم واضح ومحدد لمصطلح ذوى الإعاقة وتحويل نظرة المجتمع لذوى الإعاقة بانهم اشخاص قادرون على الانتاج وتغيير النظرة الخيرية لتلك الفئات والانتقال الى النظرة الحقوقية ورفع الوعي بانهم متساوون في الحقوق والفرص مع ذويهم من غير ذوي الاعاقة كما تناولت الجلسات موضوع الدمج والمجتمع الدامج والذي يعد أحد الأركان الأساسية لتحقيق استراتيجية 2030 من خلال تحديد المسارات الواجب اتخاذها لتحقيق الدمج الشامل لذوى الإعاقة.

كما تم خلال الجلسات استعراض طرق صياغة رسائل اعلامية صحيحة عن الأشخاص ذوى الإعاقة مع تبنى نشر مفاهيم الإعاقة فى خطط الإعلام حيث تم استعراض خطوات إنتاج رسائل إعلامية عن الأشخاص ذوى الإعاقة والتى تعتمد على تحديد الجمهور المستهدف ومعرفة الأداة المناسبة للتواصل وتحديد الفكرة حتى نصل فى النهاية الى صياغة رسالة إعلامية واضحة ومباشرة وبسيطة حول مفاهيم الإتاحة والدمج والتأهيل.