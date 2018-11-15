"التخطيط" ترصد 8 تحديات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تعرف عليهم

كتب : مصطفى عبد التواب

رصدت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أهم التحديات أمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تم رصدها خلال عملية تحديث استراتجية مصر 2030.

وتمثلت التحديات فيما يلي:-

1- كثرة وتعدد اللوائح والتشريعات المنظمة للقطاع

2- غياب السياسة الواضحة والمتسقة والمحكمة تجاه المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

3- صعوبة الحصول على التمويل

4-ضعف الابتكار والإبداع وريادة الأعمال

5- وجود مشكلات فى الوصول إلى قنوات التصدير ونقص الوعى بفرص التصدير

6- ضعف البنية التحتية وضعف جودة المنتجات المحلية وآليات مراقبة الجودة

7- صعوبة الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال والاعتماد على الأسواق المحلية

8-صعوبة حصول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المعلومات المتعلقة باتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين ومواصفات الأسواق والمنتجات