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"التخطيط" ترصد 8 تحديات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تعرف عليهم

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:00 ص
"التخطيط" ترصد 8 تحديات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تعرف عليهم هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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رصدت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أهم التحديات أمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تم رصدها خلال عملية تحديث استراتجية مصر 2030.

 

وتمثلت التحديات فيما يلي:-

1كثرة وتعدد اللوائح والتشريعات المنظمة للقطاع

2غياب السياسة الواضحة والمتسقة والمحكمة تجاه المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

3صعوبة الحصول على التمويل

4-ضعف الابتكار والإبداع وريادة الأعمال

5- وجود مشكلات فى الوصول إلى قنوات التصدير ونقص الوعى بفرص التصدير

6ضعف البنية التحتية وضعف جودة المنتجات المحلية وآليات مراقبة الجودة

7- صعوبة الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال والاعتماد على الأسواق المحلية

8-صعوبة حصول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المعلومات المتعلقة باتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين ومواصفات الأسواق والمنتجات


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