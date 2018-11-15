video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى: مليشيات الحوثى تعطل 5 سفن لميناء الحديدة وآخرى للصليف

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:00 ص
التحالف العربى: مليشيات الحوثى تعطل 5 سفن لميناء الحديدة وآخرى للصليف متحدث التحالف تركي المالكى
(أ ش أ)
إضافة تعليق

حّمل تحالف دعم الشرعية فى اليمن مليشيات الحوثي، مسئولية تعطيل دخول وتفريغ السفن المحملة بمساعدات إنسانية للشعب اليمني.

وقال التحالف الذى تقوده السعودية، وفقًا لقناة "سكاى نيوز"، إن المليشيات "تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 5 سفن فى ميناء الحديدة، وسفينة فى ميناء الصليف".

وكشف تحالف دعم الشرعية عن وجود 5 سفن قرب ميناء الحديدة منذ أكثر من شهر، تنتظر دخوله لكنها لا تتمكن بسبب الرفض الحوثي، وأضاف أنه تم إصدار 6 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد أساسية وغذائية وطبية ومشتقات نفطية لمساعدة السكان المحتاجين فى عدد من مناطق اليمن.

واعتبر تحالف دعم الشرعية فى اليمن أن "تعطيل مليشيات الحوثى دخول السفن للموانئ وتفريغ الحمولة يؤثر على الحياة المعيشية والصحية للشعب اليمني".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربى يرصد صاروخًا حوثيًا استهدف ميناء الحديدة

التحالف العربى

مليشيات الحوثى

ميناء الحديدة

الحديدة

اليمن




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة