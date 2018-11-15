التحالف العربى: مليشيات الحوثى تعطل 5 سفن لميناء الحديدة وآخرى للصليف

(أ ش أ)

حّمل تحالف دعم الشرعية فى اليمن مليشيات الحوثي، مسئولية تعطيل دخول وتفريغ السفن المحملة بمساعدات إنسانية للشعب اليمني.

وقال التحالف الذى تقوده السعودية، وفقًا لقناة "سكاى نيوز"، إن المليشيات "تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 5 سفن فى ميناء الحديدة، وسفينة فى ميناء الصليف".

وكشف تحالف دعم الشرعية عن وجود 5 سفن قرب ميناء الحديدة منذ أكثر من شهر، تنتظر دخوله لكنها لا تتمكن بسبب الرفض الحوثي، وأضاف أنه تم إصدار 6 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد أساسية وغذائية وطبية ومشتقات نفطية لمساعدة السكان المحتاجين فى عدد من مناطق اليمن.

واعتبر تحالف دعم الشرعية فى اليمن أن "تعطيل مليشيات الحوثى دخول السفن للموانئ وتفريغ الحمولة يؤثر على الحياة المعيشية والصحية للشعب اليمني".