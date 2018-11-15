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البورصة تربح 2.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:11 م
البورصة تربح 2.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى البورصة المصرية ـ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 2.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 779.661 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 0.4% عن الأسبوع الماضى.
 
 
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 478.452 مليار جنيه إلى 478.044 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 177.684 مليار جنيه إلى 175.977 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 656.136 مليار جنيه إلى 654.021 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%.
 
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1878 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1854 ألف سند تقريبا.
 

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