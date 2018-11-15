البورصة تربح 2.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 2.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 779.661 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 0.4% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 478.452 مليار جنيه إلى 478.044 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 177.684 مليار جنيه إلى 175.977 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 656.136 مليار جنيه إلى 654.021 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1878 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1854 ألف سند تقريبا.