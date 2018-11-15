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البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 16.75% و17.75%

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:59 م
البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 16.75% و17.75% طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا مساء اليـوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
 
 

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