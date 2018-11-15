الاستئناف تتسلم أوراق رئيس "الصناعات الغذائية" السابق وآخرين بتهمة الرشوة

كتب أحمد إسماعيل

تسلمت محكمة الاستئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، أوراق إحالة رئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين بتهمة الرشوة، تمهيدا لتحديد موعد ودائرة جنايات لبدء محاكتهم.

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، فى وقت سابق، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، وآخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها.

وأقرت الشركات المتهمة ما جاء ب بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها وشهادات الشهود والمستندات ثبتت حصوله على كسب غير مشروع بلغ مقداره 982 ألف جنيه نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة.



