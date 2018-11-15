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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم منزل منفذ عملية القدس ويعتقل عائلته للمرة الثانية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:57 م
الاحتلال الإسرائيلى يقتحم منزل منفذ عملية القدس ويعتقل عائلته للمرة الثانية عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله أ ش أ
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى ومخابراته للمرة الثانية، خلال ساعتين منزل منفذ عملية الطعن فى قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس.

وقالت عائلة الفتى عبد الرحمن أبو جمل، إن مخابرات وقوات الاحتلال بأعداد كبيرة اقتحمت منزل العائلة مجددا، وقامت بتفتيشه وتهديد المتواجدين واعتقلت "على أبو جمل" والد الفتى وشقيقيه وشقيقته بعد ساعتين من اعتقال والدته، مضيفة أن القوات اقتحمت المنزل بصورة همجية واستفزازية ووجهت الشتائم وهددتهم بهدم المنزل.

وفى السياق ذاته، حاصرت قوات الاحتلال مدرسة المكبر الثانوية فى محاولة لاقتحامها بحجة أن عبد الرحمن أحد طلبتها وهو طالب فى الثانوية العامة إلا أنه تم التصدى للقوات وانسحبوا من الموقع.

 


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