الأقصر تشهد اليوم فعاليات قمة مصر الرابعة لريادة الأعمال برعاية وزارة الاستثمار

الأقصر – أحمد مرعى

تنطلق بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، فعاليات قمة مصر الرابعة لريادة الأعمال تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبتنظيم من مشروع منظمة العمل الدولية "وظائف لائقة لشباب مصر" -الممول من حكومة كندا- والمجلس الشرق أوسطى للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال (مكسبي) بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبى الخاص بإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى ومشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم أى أفكار لريادة الأعمال فى مصر، وأوضحت أن أولويات الحكومة، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلولا جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه بلادنا فى شتى القطاعات، مؤكدة أهمية العمل على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد فى تحقيق آمال وتطلعات الشباب.