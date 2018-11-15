افتتاح معرض منتجات أسر سيناء بمركز شباب العريش

بدأت مساء اليوم فى مدينة العريش فعاليات معرض من إنتاجنا ويتضمن عرض لمنتجات للأسر بمركز الشيخ زويد ورفح .

وأطلق عادل رستم رئيس مجلس ادارة الجمعية المنظمة للمعرض فعاليات البداية يرافقه عددا من رموز مدينة العريش ، ومقررا أن تستمر لأسبوع كامل .

شارك فى المعرض 20 عارضا وعارضة، قدموا منتجاتهم المنزلية المختلفة في مجالات الأطعمة و منتجات البيئة المحلية و أشغال التطريز البدوي و الزيوت و منتجات الألبان و العجوة .

وقال أحمد النوسانى المشرف على المعرض، أنه تضمن معروضات انتجت وصنعت فى المنازل، وتميزت بجودة الإنتاج و انخفاض الأسعار ما يحقق توازن للأسعار في السوق النهاية و يحقق للأسر المشاركة دخلا ما يسهم في تنمية مجتمعية حتى ولو كانت في أبسط صورها.