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الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:47 م
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افتتاح معرض منتجات أسر سيناء بمركز شباب العريش

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:37 م
افتتاح معرض منتجات أسر سيناء بمركز شباب العريش معرض منتجات أسر سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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بدأت مساء اليوم فى مدينة العريش فعاليات معرض من إنتاجنا ويتضمن عرض لمنتجات  للأسر  بمركز الشيخ زويد ورفح .
 
وأطلق عادل رستم رئيس مجلس ادارة الجمعية المنظمة للمعرض فعاليات البداية يرافقه عددا من رموز مدينة العريش ، ومقررا أن تستمر لأسبوع كامل .
 
شارك  فى المعرض 20 عارضا وعارضة، قدموا منتجاتهم المنزلية المختلفة في مجالات الأطعمة و منتجات البيئة المحلية و أشغال التطريز البدوي و الزيوت و منتجات الألبان و العجوة .
 
وقال أحمد النوسانى المشرف على المعرض، أنه تضمن معروضات انتجت وصنعت فى المنازل، وتميزت  بجودة الإنتاج و انخفاض الأسعار ما يحقق توازن للأسعار في السوق النهاية و يحقق للأسر المشاركة دخلا ما يسهم في تنمية مجتمعية حتى ولو كانت في أبسط صورها.
 
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