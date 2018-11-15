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اغتيال عمدة بلدية فى منطقة ناطقة بالإنجليزية شمال غرب الكاميرون

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:12 م
اغتيال عمدة بلدية فى منطقة ناطقة بالإنجليزية شمال غرب الكاميرون عناصر من الجيش الكاميرونى
ياوندى /أ ش أ/
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أكد حاكم مقاطعة دونجا ماتونجا "ادولف ليلى لافريكي" أن مسحلين اغتالوا "نجوف لوما ديفيد مولوه" عمدة بلدية فى منطقة ناطقة بالانجليزية شمال غرب الكاميرون، حيث تنشط حركة انفصالية مسلحة هناك.

وقال "لافريكي" - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس - إن التحقيقات جارية للعثور على منفذى هذا الحادث.. مضيفا أن "مولوه"، الناشط فى الحزب الحاكم كان يشغل منصب عمدة لبلدية "نوا" الواقعة فى قسم "دونجا-مانتونج" حيث يتقاتل هناك منذ عدة أيام الجيش وانفصاليين.

وأوضح الراديو أن 25 فردا على الأقل من "أمبا بويز" (الاسم الذى يطلق على الانفصاليين الناطقين باللغة الانجليزية) وهى منشقة من "أمبازوني" الدولة التى يرغبون فى إعلانها - قد قتلوا على يد الجيش فى مدينة "مبتو" فى نفس الدائرة.. مشيرا إلى أنه لم تسجل أى خسائر فى صفوف الجيش الكاميروني.

وكانت الكنيسة المسيحية فى الكاميرون والسلطات قد اعلنتا الأربعاء الماضى أنه تم الإفراج عن 90 تلميذا خطفوا على دفعتين قبل بضعة أيام من المدرسة نفسها فى منطقة شمال غرب الكاميرون التى تشهد اضطرابات أمنية على خلفية مطالبتها بالاستقلال.

يذكر أن منطقتى الشمال الغربى والجنوب الغربى الناطقتان بالإنجليزية فى الكاميرون تعانيان من أزمة اجتماعية - سياسية غير مسبوقة منذ عام 2016 وتحولت فى نهاية عام 2017، إلى نزاعا مسلحا. ومنذ بضعة أشهر، تجرى شبه يوميا مواجهات بين الجيش والإنفصاليين، المجتمعين فى إطار مجموعات متفرقة فى الغابة الإستوائية.

 


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