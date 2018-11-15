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الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:38 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:03 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

 

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مقارنة بالربع الثانى من العام.. زيادة المشتغلين لـ26.2 مليون مشتغل.. و2.9 مليون متعطل بمعدل بطالة 10%

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 16.75% و17.75%

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المرور يغلق كوبرى الجلاء 3 أيام من 1 لـ 6 صباحا بسبب إصلاح الفواصل.. ومحور المشير طنطاوى لمدة شهرين

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019.. و7 مليارات جنيه تكلفة منظومة النظافة الجديدة.. 35 مليار جنيه لإصلاح الطرق


 

أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى غدا تمتد للقاهرة والعظمى 24 درجة


 

هيثم عرابى يعود لإدارة تعاقدات الأهلى وإقالة عبدالعزيز عبدالشافى.. والمنتخب بعلم مصر أمام تونس غدا


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