اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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الدول العربية تشيد بالجهود المصرية الناجحة فى التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة وإحلال التهدئة

مقارنة بالربع الثانى من العام.. زيادة المشتغلين لـ26.2 مليون مشتغل.. و2.9 مليون متعطل بمعدل بطالة 10%

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 16.75% و17.75%

الحكومة تحتضن الفقراء بمناسبة المولد النبوى.. وزير التموين: توفير 100 طن سكر و150 طن أرز للأسر الفقيرة

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

المرور يغلق كوبرى الجلاء 3 أيام من 1 لـ 6 صباحا بسبب إصلاح الفواصل.. ومحور المشير طنطاوى لمدة شهرين

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019.. و7 مليارات جنيه تكلفة منظومة النظافة الجديدة.. 35 مليار جنيه لإصلاح الطرق





أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى غدا تمتد للقاهرة والعظمى 24 درجة



