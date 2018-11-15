اضبط مخالفة.. مياه تجمعات الأمطار تغطى الطرق الرئيسية بمدينة السادات

المنوفية _ محمد فتحى

حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب تجمع مياه الأمطار فى معظم الطرق الرئيسية بمناطق المدينة دون التعامل معها من قبل مسئولى جهاز مدينة السادات.

ويقول خالد السيد موظف بأحد الشركات الخاصة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية إن ما يحدث من وجود تجمعات المياه الأمطار بشتى مناطق مدينة السادات هى مشكلة كبيرة جدا، وذلك بسبب عدم شفط تلك المياه من قبل مسئولى جهاز مدينة السادات.

ويشير مصباح عبد الموجود محام، إن السبب فى تجمع مياه الأمطار هو بسبب انسداد معظم بيارات الأمطار بمعظم أنحاء مدينة السادات.

وطالب عبد الموجود المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بمتابعة تجهيز تلك البيارات لعدم حدوث كارثة كبيرة خاصة وأن مدينة السادات تشهد سقوط أمطار كبير طوال فترة الشتاء كما حدث فى العام الماضى.

من جانبه أكد المهندس صبحى المصرى رئيس فرع مياه الشرب والصرف بمدينة السادات، أنه عقب سقوط الأمطار يتم شفط المياه المتجمعة فى بعض المناطق نتيجة وجود انسداد فى بعض غرف الأمطار نتيجة الأعمال التى تجرى فى بعض المناطق.

وأضاف رئيس فرع مياه الشرب والصرف بمدينة السادات، أنه سيتم فحص الشكوى والتعامل معها على الفور.