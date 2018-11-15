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الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:10 ص
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اضبط مخالفة.. الأبراج المخالفة بالغربية تضرب بالقانون عرض الحائط "صور"

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:00 ص
اضبط مخالفة.. الأبراج المخالفة بالغربية تضرب بالقانون عرض الحائط "صور" الأبراج المخالفة تضرب القانون في زفتي
الغربية- محمد طارق
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مافيا الأبراج السكنية بمدينة زفتى بمحافظة الغربية يخالفون القانون بكل أشكاله ببنائهم أدوارا مخالفة لا يوجد ترخيص فى ظل غياب تام للمحليات وعلى مرئى ومسمع من الجميع.

رصدت "اليوم السابع" الأبراج الشاهقة داخل مدينة زفتى والتى تتعدى على القانون ببناء حوالى 13 طابقا، وبالرغم من صدور قرارات إزالة لهم إلا أن لم يتم تطبيقها حتى اليوم، الأمر الذى أثار غضب الكثير من أبناء المدينة متسائلين "من الذى يحمى أصحاب تلك الأبراج حتى يصبحون اقوى من القانون .

وفى هذا الصدد قال محمد عادل، أحد أهالى المدينة: إن هؤلاء الأشخاص أصحاب تلك الأبراج التى احتلت مدينة زفتى بمخالفتها لإجراءات تراخيص البناء على مرئى ومسمع من مجلس مدينة زفتى، يخالفون القانون بجميع أشكاله وبالرغم من شن حملات من قبل مجلس المدينة على التعديات وإزالة قرارات إزاله عديدة لمنازل لا تتعدى 5 طوابق، إلا أن الأهالى لم تشاهد يوم تنفيذ قرار إزالة لتلك الابراج.

وطالب الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بضرورة التدخل وتنفيذ القانون، وإزالة كافة التعديات المخالفة لهذه الابراج أسوة بباقى المواطنين، ومحاسبة المقصرين عن تنفيذ تلك القرارات.

 

أحد الابراج السكنيه المخالفه
أحد الأبراج السكنية المخالفة
الابراج المخالفه تضرب القانون في زفتي
الأبراج المخالفة تضرب القانون في زفتي

 


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