استمرار انعقاد غرفة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط لمتابعة تداعيات الأمطار

أسيوط/ ضحا صالح

قال المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط إنه يتابع عبر غرفة الأزمات والكوارث ما يتم في كافة مراكز المحافظة ومدى استعدادها لأي حادث أو طارئ قد يحدث نتيجة سقوط أمطار مشيراً إلى استمرار انعقاد الغرفة بالمحافظة بحضور المهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان ومسئولي مديريات الشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم والزراعة والطرق والكهرباء وجميع الجهات المعنية لافتا إلى التنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والقرى على مدار 24ساعة لتلقي إي بلاغات أو شكاوى من المواطنين من تداعيات الأمطار التي سقطت أمس الأربعاء على معظم أنحاء المحافظة.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد تابع أمس من غرفة الأزمات والكوارث بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والعديد من المسئولين التنفيذيين تداعيات سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة على بعض مراكز وقرى المحافظة وكلف المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد بإدارة الحدث من غرفة الازمات والكوارث ومتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للتعامل السريع مع سقوط الأمطار والتنسيق مع المراكز في هذا الشأن ورصد أماكن تجمعات مياه الأمطار والدفع بسيارات الشفط والمعدات اللازمة منعا لتراكم أي كميات مياه وإرسال مساعدات إلى الأماكن التي تضررت من الأمطار ومنها عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب والتي أغرقت مياه الأمطار بعض المنازل بها وتسببت في تصدع 3منازل وانهيار جزئي لمنزلين وقام المحافظ والأجهزة الأمنية والتنفيذية بالتحرك الفوري إلى العزبة واحتواء الموقف والدفع بـ 50 سيارة شفط مياه ولوادر لإزالة أية مخلفات للأمطار وتم إقامة معسكر إيواء بمدرسة عزبة سعيد للمنازل المتضررة وتوفير 50 خيمة مجهزة ووجبات غذائية للمتضررين.

وأشار الطيبي إلى أن محافظ أسيوط قد توجه اليوم الخميس إلى عزبة سعيد لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة من التضامن الاجتماعي لحصر المتضررين وحصر المنازل التي تضررت من الأمطار وصرف المساعدات اللازمة لها.