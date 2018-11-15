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ارتفاع أسعار الذهب 4.5 جنيه.. وعيار 21 يسجل 606.5 جنيه للجرام

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:09 ص
ارتفاع أسعار الذهب 4.5 جنيه.. وعيار 21 يسجل 606.5 جنيه للجرام مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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شهدت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الخميس، ارتفاع بقيمة 4.5 جنيه ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 606.5 جنيه للجرام.

 

وقال إيهاب واصف عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن هناك توقعات بتقلبات سعرية كبيرة للذهب و الإسترلينى بالتحديد أمام الدولار اليوم وذلك بعد عقد رئيسه الوزراء البريطانية تيريزا ماى اجتماع بالأمس لمحاولة إقناع وزرائها للإمضاء على مسوده البريكست ونجحت إلى حد كبير فى ذلك .

 

وأضاف واصف، فى تصريحات صحفية، أن الذهب قفز 1.1% إلى 1214.14 دولار للأوقية مع تزايد احتمالات خروج بريطانيا بشكل  من الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى أن الذهب يعتبر هو الملاذ الاستثمارى الوحيد الأمن للمستثمرين مع هذه التقلبات الاقتصادية.

 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 519 جنيها

عيار 21 : 606.5 جنيه

عيار 24 : 693 جنيها

الجنيه الذهب: 4852 جنيها

السعر العالمى : 1207 دولار

 

أسعار الذهب فى مصر خدمة مقدمة من اليوم السابع بشكل يومى، مصحوبة بآخر تطورات سوق الصاغة سواء محليا أو عالميا.

 

سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت البسيط ليختلف من محافظة إلى أخرى أو من تاجر إلى آخر فى حدود جنيه أو جنيهين، لكن مصنعية جرام الذهب تختلف بصورة كبيرة من صائغ إلى آخر حسب الشكل.


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