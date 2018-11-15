إعفاء مدير الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة وخصم حافز الإشراف للمساعدين بسبب الإهمال

الشرقية - إيمان مهنى

وافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إعفاء مدير الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة من منصبه لإهماله وتقصيره في العمل وعدم متابعته الجيدة للمنشأت الصحية بنطاق المدينة للتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض وتوافر الأدوية وحفظها بطريقة آمنه وسليمة مما أدي إلي تدني مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضي وللمترددين علي المنشأت الصحية بها .

كما وافق على نقل الطبيب أول بمركز الصالحية القروي وإعادة توزيعه حسب حاجه العمل وخصم حافز الإشراف ل9 أطباء وهم فريق الإشراف ومساعدي مدير الإدارة عن شهر نوفمبر ٢٠١٨م وإحالة رئيس قسم المتابعة والتفتيش المالي والإداري إلي التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة .

وكان الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد تقدم بمذكرة تفيد بنتيجة ما إنتهي إليه فريق التفتيش برئاسة مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية بالمديرية علي المنشآت الصحية بالمدينة للوقوف علي مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين وبالمرور علي مركز صحة الأسرة الصالحية القروي تبين أن المركز غير نظيف ودولاب الطوارئ مغلق بالقفل وتكدث كراتين الأدوية بأرضية الصيدليات ، وجود أكياس بول وبراز علي طربيزة المعمل ،وجود أجهزة معطلة بالمعمل ، وجود رشح ، وشروخ بحوائط المركز بالإضافة إلى غياب أكثر من نصف قوة المركز مما أثر علي سير العمل بالمركز .

وبالمرور على وحدة عرب الروض تبين أنه لا يوجد طبيب حيث يتم إنتداب طبيب واحد في الأسبوع رغم وجود مرور من فريق الإدارة ولم يتخذ إجراء وأطباء الأسنان غير منتظمين في العمل وأكياس التبريد الموجودة في الثلاجة عبارة عن زجاجات مياه

وبالمرور علي وحدة الحجاحية المستجدة تبين أنه لايوجد بالوحدة طبيب من تاريخ 29 / 10 / 2018 حيث تم نقله إلي وحدة أخرى ولم يسكن علي الوحدة طبيب ، ولم يتم زيارة فريق الصيانة إلي الوحدة وتواجد تجمع لمياه الصرف الصحي وسقوط لأحد أشجار الحديقة وشروخ الحوائط .

وبالمرو علي وحدة غصن الزيتون تبين أن الصيدلية غير منظمة وتراكم الأدوية بالكراتين و طبيب الأسنان غير متواجد وعدم تواجد المراقب الصحي والكاتب .

وبالمرور علي وحدة أبو صميدة تبين أن جهاز السونار معطل وطبيب الوحدة غير ملتزم بالزي الرسمي الأمر الذي أدي إلي تدني مستوي الخدمة الصحية المقدمة لأهالي مدينة الصالحية الجديدة مما دفع وكيل وزارة الصحة بعرض مذكرة علي المحافظ للموافقة علي إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين في أداء عملهم .

ومن جانب آخر، قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات و المهندس رضا المهدي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية و الري بالشرقية بتفقد كورنيش بحر مويس أمام مبنى ديوان عام المحافظة تمهيداً لإقامة و تنفيذ ممشى آمن للمواطنين يبدأ من مبنى جامعة الزقازيق وصولاً لمبنى الديوان العام و إقامة مساحات خضراء لخلق متنفس للمواطنين مع طلاء الأعمدة والبلدورات والتشجير و أعمال النظافة لإعادة الوجه الحضاري و الجمالي لشوارع المحافظة .

أكد محافظ الشرقية أن هناك خطة عمل لإعادة تطوير و تجميل الميادين العامة و الشوارع الرئيسية بمدينة الزقازيق لإظهار الطابع الجمالي و الحضاري للمدن و الأحياء و الشوارع بمراكز ومدن المحافظة .

وشدد على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمنطقة و إقامة الممشى للمواطنين حتى يشعر المواطن بأن هناك تغييراً في الشارع للأفضل.