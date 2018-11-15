إحالة 103 أطباء وممرض بـ3 مستشفيات بالشرقية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، إحالة 103 من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل أثناء مرور مدير العلاجى .

كان الدكتور محمد يوسف مدير عام الطب العلاجي بالمديرية بالمرور المفاجئ علي أماكن تقديم الخدمة العلاجية ، بدأت الجولة الأولي بالمرور علي مستشفي أبو كبير المركزى وتبين إنتظام العمل بالعناية المركزة ، والحضانات ، والإستقبال ، وقسم الكلي الصناعى ، وتبين تغيب عدد 86 من العاملين بالمستشفي منهم 45 طبيب وتأخر بدأ العمل بالعيادات الخارجية .

ووجه وكيل الوزارة بتحويل المتغيبين للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية مع تشديد الجزاء ، كما تم التشديد علي مدير المستشفي بضرورة المتابعة المستمرة علي جميع الأقسام وبدأ العمل بالعيادات الخارجية مبكراً ، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ، ومتابعة صيانة الأجهزة الطبية بصفة مستمرة.

والزيارة الثانية كانت لعيادة الجلدية والجذام بالزقازيق حيث تم التأكد من تقديم الخدمة العلاجية لمرضي الجذام بشكل جيد وأثني المرضي علي مستوي الخدمة والمعاملة الجيدة من جميع العاملين من الأطباء والتمريض وأخصائيين العلاج الطبيعى ، وبمناظرة السجلات تبين قلة أعداد الحالات المكتشفة حديثاً بشكل ملحوظ نظرا لزيادة الوعي بالإكتشاف المبكر للمرض وعلاج الحالات حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية ومتابعة المخالطين والفحص الدورى لهم ، وتبين من المرور عدم تواجد 17 طبيب فى أماكن عملهم ، ووجه وكيل الوزارة بتحويل المتغيبين للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

والزيارة الثالثة كانت لمستشفي سنهوت التخصصي ، وتم مناقشة إحتياجات المستشفي من القوى البشرية من الأطباء فى بعض التخصصات والتي سيتم توفيرها عن طريق الندب من المستشفيات المجاورة ، وتبين إحتياجات بعض أجهزة الحضانات لصيانة وعلى الفور تم التواصل تليفونياً مع مدير إدارة الصيانة بالمديرية وكلف مسئولي صيانة الأجهزة بالتوجة يوم الأحد القادم للمستشفى لعمل الصيانة اللازمة .

في سياق متصل ، قامت إدارة التفتيش الصيدلي بصحة الشرقية ، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بالقنال والدلتا بشن حملة مشتركة للتفتيش على عدد من الصيدليات بنطاق مركز ومدينة منيا القمح ، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 2 صيدلية بمنيا القمح أحداهما مرخصة وبها مخالفات جسيمة ، والأخري غير مرخصة ، وتم تشميع الصيدلية غير المرخصة والكائنة بقرية التلين بمنيا القمح.

و تم ضبط "عدد 13633 قرص/أمبول/عبوة لأدوية منها غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل السوق المصري ، أدوية منتهية الصلاحية ، وأدوية ثلاجة محفوظة في درجات حرارة غير ملائمة لحفظها ، وأدوية خاصة بمستشفيات وزارة الصحة ، وأدوية جدول ثان مؤثر علي الحالة النفسية والعصبية ، وبدون فواتير .

و ايضا أحتفلت اليوم مستشفي الحسينية المركزي بفعاليات اليوم العالمى للسكري حيث قام الدكتور محمد الناجى الحيوان مدير المستشفي والفريق المعاون من رؤساء الأقسام والعلاقات العامة والتدريب بالمستشفي بتنظيم حملة للإكتشاف المبكر لمرض السكري لدي العاملين من الأطباء والإداريين والعمال والتمريض ، كما تم تنظيم محاضرات توعية لهم عن مرض السكري وأعراضه وكيفيه التعامل معه والوقاية منه .

كما تم الاتفاق علي تنفيذ قافلة طبية لتشخيص وعلاج التهاب الأعصاب الطرفية لمرضي السكري بمستشفي الإبراهيمية المركزي وذلك يوم السبت القادم من خلال التعاون المشترك بين مستشفي الإبراهيمية ، وشركة إيفا فارما للأدوية ضمن حملة "إحساسك نعمة" "معاكم بدأنا المشوار ومكملين" ، وسيتم الكشف الطبي من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا ويشمل التشخيص الطبي وصرف العلاج مجاناً .