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إجراء القرعة العلنية على 55 وحدة سكنية بمركز بدر بالبحيرة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:21 م
إجراء القرعة العلنية على 55 وحدة سكنية بمركز بدر بالبحيرة جانب من القرعة
البحيرة - ناصر جودة
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أجريت اليوم القرعة العلنية على عدد 55 وحدة سكنية بقرية النجاح بمركز ومدينة بدر بالبحيرة.

شارك في إجراء القرعة عبد ارحمنا الشهاوى السكرتير العام و حازم الأشموني السكرتير العام المساعد  والعميد عادل شرشر رئيس الوحده المحلية لمركز بدر والدكتور حاتم أبو النجا  وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومسئولي إدارة الاسكان والشئون القانونية بالمحافظة ورئيس الوحده المحلية لقرية النجاح

وتأتى القرعة ضمن برنامج تطوير القرى الأكثر احتياجا للمستحقين الوارد أسمائهم من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تبلغ مساحة الوحدة السكنية 45م وهي تمليك على أقساط شهرية  علي مدار 20 عام يتراوح القسط الشهرى من 190 الي 225 حسب وجود الشقه بالدور وسوف يتم تسليم تلك الوحدات للمستحقين مع بداية الأسبوع القادم بعد سدادهم 5% من قيمة الوحدة لمديرية الاسكان والوحدات كاملة المرافق
  

 
 

 


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