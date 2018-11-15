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"أوقاف السويس" تستقبل الأئمة الجدد لتوزيعهم على المساجد

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:13 ص
"أوقاف السويس" تستقبل الأئمة الجدد لتوزيعهم على المساجد خلال الاجتماع
السويس - السيد فلاح
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استقبل الشيخ محمد عجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، الأئمة الجدد لتوزيعهم علي المساجد للعمل بها ولتغطية هذه المساجد دعويًا مما يساعد علي نشر الفكر الإسلامي الوسطي السمح، طبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
 
وقال، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن ذلك جاء في إطار تعيين 293 إماما جديدا بالاعلان التكميلي الرابع لمسابقة الأئمة رقم " 1 " لسنة 2016، وأن نصيب أوقاف السويس منهم 58 إماما حسب ما ورد علي الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف.
 
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، انه يتم استقبال الائمة الجدد ويتم توزيعهم علي المساجد بجميع الإدارات الفرعية الخمس لتغطيتها دعويًا وإداريًا وذلك لتفعيل دور المسجد في المجتمع بنشر الفكر الاسلامي الوسطي وكذلك في سائر المجالات.
 
 وقالت ماجدة إسماعيل، رئيس قسم شئون العاملين، إنها استقبلت 23 إمامًا جديدًا حتي الآن، وتم توزيعهم على المساجد بجميع الإدارات، من إجمالي 58 أماما 
 
 
 

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