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"أوقاف السويس" تبدأ اختبارات التصفية الأولية بمسابقة القرآن العالمية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:53 م
"أوقاف السويس" تبدأ اختبارات التصفية الأولية بمسابقة القرآن العالمية الشيخ محمد عجمى محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس
السويس - السيد فلاح
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بدأت مديرية أوقاف السويس، بقيادة الشيخ محمد عجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إجراء اختبارات التصفية الأولية الشفوية للمسابقة العالمية السادسة والعشرين فى حفظ القرآن الكريم، للمتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط، طبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

قال الشيخ محمد عجمى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن التقدم للمسابقة العالمية فى حفظ القرآن الكريم تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتونى لوزارة الأوقاف وكان إجمالى من تقدم عبر الموقع ٦ متقدمين فى ثلاث فروع عدد من تنطبق عليهم الشروط اثنين ممن تقدموا عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الأوقاف.

وقال الشيخ محمد فتحى مسلم، رئيس شئون القران الكريم بمديرية أوقاف السويس انه تم عقد التصفية الشفوية الأولية للمتقدمين بعد التأكد من انطباق الشروط وهم محمد إبراهيم عبده رمضان، محمد محمود محمود العدل بمقر ديوان عام المديرية.

وقال أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف ، إنه تم تشكيل لجنة لهذه التصفية برئاسة وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ محمد عجمى محمود، وعضوية كلا من الشيخ إيهاب فتحى محمد، مدير عام الدعوة والشيخ محمد فتحى مسلم، رئيس قسم شئون القران الكريم بمديرية أوقاف السويس، وتمت التصفية الأولية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم فى دورتها السادسة والعشرين فى غاية الدقة والشفافية.

 


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