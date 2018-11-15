أكاديمية البحث العلمى تتعاون مع جامعة الزقازيق بمشروع لخفض المياه الجوفية بأسوان

وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم والدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق اتفاقية تعاون مشترك بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجامعة أسوان ومعهد بحوث المياه الجوفية لبدء المرحلة الثانية فى مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية في مدينة أسوان بحضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والدكتور علاء عطا، عميد كلية الهندسة جامعة الزقازيق والدكتور صلاح بيومى، الباحث الرئيسى للمشروع ونائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والاستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وأوضح صقر فى كلمته أن الأكاديمية قد تبنت هذه الدراسة ضمن مُبادراتها ودعمها لحل المشكلات الملحة والضاغطة فى المجتمع المصرى ومنها مشكلة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية فى أسوان التى تعوق خطة التنمية الشاملة بالمدينة، وأضاف سيادته أن هذا المشروع تكمن أهميته في التكامل والمشاركة حيث أنه انطلق بتكاتف 6 جهات تمثل المراكز البحثية والعلمية والجامعات والجهات التنفيذية، وهو يعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين جهات عدة في الدولة، وقد تم توقيع بروتوكول التعاون للبدء في المرحلة الأولى فى مارس 2016 وقد تحققت بنجاح الأهداف المرجوة منها، حيث تم وضع تصوراً لحل المشكلة من خلال ثلاث مراحل، مؤكداً علي أن البحث العلمى هو الحل لمجابهة مشكلات المجتمع المصري، وشدد رئيس الأكاديمية في ختام كلمته على أنه ينبغى دمج مخرجات هذا المشروع مع الاستراتيجية الوطنية للقطاعات المختلفة مثل الإسكان والصحة والزراعة والسياحة والكهرباء.

من جانبه، أكد الدكتور صلاح بيومى، الباحث الرئيسى للمشروع ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن منهجية الدراسة قامت على تجميع وتقييم كل البيانات المتاحة، وإعداد دراسات المسح البيئي، وحفر آبار لمراقبة مناسيب المياه، وتحديد مواقع ومناسيب الآبار الاستكشافية، وعمل نموذج رياضي لدراسة الاتزان المائي، واقتراح حلول عملية لخفض منسوب المياه ، وقد تم في المرحلة الأولي تقييم وتحديد الوضع الراهن وتحديد مصادر وأسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وسيتم في هذه المرحلة عمل نماذج تجريبية للحلول العلمية التطبيقية وهي من مخرجات المرحلة الأولي للمشروع وسيتم في هذه المرحلة أيضاً البناء علي مخرجات المرحلة الأولى من إعداد التصميمات والرسومات الهندسية وكتيبات التشغيل الخاصة بالحلول المقترحة للمشكلة.