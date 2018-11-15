video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أكاديمية البحث العلمى تتعاون مع جامعة الزقازيق بمشروع لخفض المياه الجوفية بأسوان

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:55 م
أكاديمية البحث العلمى تتعاون مع جامعة الزقازيق بمشروع لخفض المياه الجوفية بأسوان الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
إضافة تعليق

وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم والدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق اتفاقية تعاون مشترك بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجامعة أسوان ومعهد بحوث المياه الجوفية لبدء المرحلة الثانية فى مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية في مدينة أسوان بحضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والدكتور علاء عطا، عميد كلية الهندسة جامعة الزقازيق والدكتور صلاح بيومى، الباحث الرئيسى للمشروع ونائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والاستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وأوضح صقر فى كلمته أن الأكاديمية قد تبنت هذه الدراسة ضمن مُبادراتها ودعمها لحل المشكلات الملحة  والضاغطة فى المجتمع المصرى ومنها مشكلة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية فى أسوان التى تعوق خطة التنمية الشاملة بالمدينة، وأضاف سيادته أن هذا المشروع تكمن أهميته في التكامل والمشاركة حيث أنه انطلق بتكاتف 6 جهات تمثل المراكز البحثية والعلمية والجامعات والجهات التنفيذية، وهو يعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين جهات عدة في الدولة، وقد تم توقيع بروتوكول التعاون للبدء في المرحلة الأولى فى مارس 2016 وقد تحققت بنجاح الأهداف المرجوة منها، حيث تم وضع تصوراً لحل المشكلة من خلال ثلاث مراحل، مؤكداً علي أن البحث العلمى هو الحل لمجابهة مشكلات المجتمع المصري، وشدد رئيس الأكاديمية في ختام كلمته على أنه ينبغى دمج مخرجات هذا المشروع مع الاستراتيجية الوطنية للقطاعات المختلفة مثل الإسكان والصحة  والزراعة والسياحة والكهرباء.  

من جانبه، أكد الدكتور صلاح بيومى، الباحث الرئيسى للمشروع ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن منهجية الدراسة قامت على تجميع وتقييم كل البيانات المتاحة، وإعداد دراسات المسح البيئي، وحفر آبار لمراقبة مناسيب المياه، وتحديد مواقع ومناسيب الآبار الاستكشافية، وعمل نموذج رياضي لدراسة الاتزان المائي، واقتراح حلول عملية لخفض منسوب المياه ، وقد تم في المرحلة الأولي تقييم وتحديد الوضع الراهن وتحديد مصادر وأسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وسيتم في هذه المرحلة عمل نماذج تجريبية للحلول العلمية التطبيقية وهي من مخرجات المرحلة الأولي للمشروع وسيتم في هذه المرحلة أيضاً البناء علي مخرجات المرحلة الأولى من إعداد التصميمات والرسومات الهندسية وكتيبات التشغيل الخاصة بالحلول المقترحة للمشكلة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أكاديمية البحث العلمى: نسبة السيدات بمجال الابتكار وريادة الأعمال لا تتجاوز 2%

البحث العلمي

جامعة الزقازيق

المرحلة الثانية

مشروع

منسوب المياه

المياه الجوفية

أسوان




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة