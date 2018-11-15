أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 15 - 11 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 15-11-2018.



إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الألومنيوم العربية، التوفيق للتأجير التمويلى، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، مطاحن مصر العليا، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات، الحديثة للمواد العازلة، دايس للملابس الجاهزة، الكابلات الكهربائية المصرية.



البورصة تربح 3.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 779.663 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 224 مليون ورقة مالية بقيمة 881.6 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 23.8 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.05% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.19%، والعرب على 15.76% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 21.1 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 96.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 2.6 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، 75.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13681 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 2182 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.99% عند مستوى 13439 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% عند مستوى 695 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1737 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 472 نقطة.

وارتفعت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 48 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 12.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 43.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.73%

- التوفيق للتأجير التمويلى بسعر إغلاق 6 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.19%

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.19%

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 2.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.93%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 20.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.76%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 15.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.24%

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 45.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.09%

- بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4%

- أجواء للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 3.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.53%