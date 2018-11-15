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أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 15-11-2018

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:11 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 15-11-2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 15-11-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة.
 

البورصة تربح 3.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 779.663 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 224 مليون ورقة مالية بقيمة 881.6 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 23.8 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.05% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.19%، والعرب على 15.76% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.83%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 21.1 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 96.4 مليون جنيه،  فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 2.6 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، 75.4 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13681 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 2182 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.99% عند مستوى 13439 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% عند مستوى 695 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.12%.

أوراسكوم للاستثمار

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2018، وتصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، قائمة الشركات التى حققت زيادة فى أرباحها بنسبة 346%.
 
 
وحققت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أرباحاً بلغت 1.07 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 239.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017،  بنسبة نمو 346% على أساس سنوي.
 
 
وحققت شركة بي انفستمنتس القابضة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، أرباحاً بلغت 147.84 مليون جنيه  مقابل أرباح بلغت 96.75 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017،  بنسبة نمو 52.8% على أساس سنوي.
 
وحققت شركة النعيم القابضة للاستثمارات خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، أرباحاً بلغت 1.46 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.02 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017 بنسبة نمو 42% على أساس سنوي.
 
كما حققت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، صافي ربح بلغ 96.57 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2018، مقابل صافي ربح بلغ 77.42 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. بنسبة نمو 24.7%، على أساس سنوي.
 
وبالنسبة للبنوك، حقق البنك المصري الخليجي، أرباحاً بلغت 416.4 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 378.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية بنسبة نمو 11.9% على أساس سنوي.
 
وتحولت شركة السويس للأسمنت خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، للربحية على أساس سنوى،إذ حققت أرباحاً بلغت 277.06 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 233.04 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
 
 
فيما حققت الشركة القابضة المصرية الكويتية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، زيادة فى الإيرادات بلغت 338.9 مليون دولار، مقابل مبيعات بلغت 258.18 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضى، إلا أن أرباحها تراجعت إلى 75 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 76.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
 
 
بينما حققت عدد من الشركات خسائر منها شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، إذ حققا خسائر بلغت 24.57 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل صافي خسائر بلغت 358.78 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة انخفاض 31% على أساس سنوي.
 
وتحولت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية للخسائر خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، إذ حققت الشركة خسائر بلغت 25.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 42.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
     
 

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