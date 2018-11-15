أحمد مجدى العصار أمينا لاتحاد طلاب كفر الشيخ وعبدالرازق نائبا

أسفرت نتائج انتخابات اتحاد طلاب كليات الجامعة الثمانية عشر، تحت رعاية الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة، بفوز الطالب أحمد مجدى العصار ،كلية العلاج الطبيعي ،بمنصب رئيس اتحاد الطلاب ،وفوز الطالب حازم عزت عبدالرازق كلية الطب البشرى بمنصب نائب رئيس الإتحاد .

وأسفرت باقي نتائج انتخابات إتحاد الطلاب عن حصول الطالبة منال عرفة بمنصب أمين لجنة الأسر والطالب أحمد سعد محمود أمين مساعد لجنة الأسر وحصل الطالب السعيد محمود جمعة على منصب أمين اللجنة الرياضية والطالب مصطفى إسماعيل جودة أمين مساعد اللجنة الرياضية، وحصل الطالب محمد داود الشناوي على منصب أمين اللجنة الثقافية والطالبة روان خالد طه أمين مساعد اللجنة الثقافية

كما حصل الطالب إسماعيل الدسوقي على منصب أمين لجنة النشاط الفني والطالبة بسنت حمادة عطية أمين مساعد لجنة النشاط الفني والطالب حسن صبري فاز بمنصب أمين لجنة الجوالة والطالب أسعد جمعة أمين مساعد لجنة الجوالة كما حصل الطالب عمرو مدحت فوزى على منصب أمين لجنة النشاط الاجتماعي والطالب أحمد جمال أمين مساعد لجنة النشاط الاجتماعي وحصل الطالب محمود محسب على منصب أمين لجنة النشاط التكنولوجي والطالبة نرمين محمد حمودة أمين مساعد لجنة النشاط العلمي.

الجدير بالذكر أن الدكتور ماجد عبدالتواب القمري يرافقه الدكتور عبدالرازق الدسوقي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واللجنة المشرفة على الانتخابات بمتابعة مستمرة لعملية سير انتخابات إتحاد الطلاب بالجامعة.