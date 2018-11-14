5 معلومات عن صادرات مصر من الذهب خلال أول 9 أشهر من 2018.. تعرف عليها

كشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن انخفاض صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة بنسبة 26% خلال أول 9 أشهر من 2018 فى الفترة من "يناير - سبتمبر لتسجل نحو 1.203 مليار دولار نظير 1.626 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضى، ويقدم اليوم السابع أهم 5 معلومات عن صادرات مصر من الذهب خلال 2018:

-إجمالى صادرات مصر 1.2 مليار دولار من الحلى والذهب والأحجار الكريمة.

-الإمارات أكبر المستوردين من مصر بما قيمته مليار دولار.

-ارتفاع الصادرات للسعودية حوالى 606 % لتسجل 25 مليون دولار أول 9 أشهر من 2018 مقابل 4 ملايين دولار فى الفترة نفسها من 2017.

-انخفاض صادرات مصر من الذهب لسويسرا بنسبة 67 % مسجلة 75 مليون دولار.

-تركيا تستقبل ذهب بـ33 مليون دولار أول 9 أشهر من 2018.

وصدرت مصر حلى وأحجاراً كريمة لنحو 51 دولة حول العالم خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى.