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5 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين بالاعتداء المسلح على رواد ديسكو بالدقى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:15 م
5 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين بالاعتداء المسلح على رواد ديسكو بالدقى محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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حجزت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب ،محاكمة 9 أشخاص  لإتهامهما بحيازة  وأحراز سلاحين ناريين  و3 مسدسات، و65 طلقة، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف لجلسة 5 ديسمبر للنطق بالحكم .
 
صدر القرار بعضوية المستشاريين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى وحضور مهاب الصياد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى.
 
كشف المحضر رقم 343 جنح الدقى لسنة 2018 ، بشأن ورود بلاغ من مديرة ديسكو يفيد إبطلاق أعيرة نارية،من جانب مجموعة من الأشخاص الملثمين، يستقلون سيارتين، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين بالأمن، وإتلاف بوابة إلكترونية وبعض الأشياء بالمكان وتحطيم عدد من السيارات خارج الملهى، وذلك بعد أن أثار المتهمين الفزع والرعب بالمنطقة السكنية المحيطة بالملهى وأطلقوا الأعيرية النارية داخل الملهى الليلى وخارجه .
 
 
 
 
 

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