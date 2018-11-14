video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل "صحة الإسماعيلية": إطلاق المرحلة الثانية لــ‏100‏ مليون صحة من قناة السويس ديسمبر المقبل

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:24 ص
وكيل "صحة الإسماعيلية": إطلاق المرحلة الثانية لــ‏100‏ مليون صحة من قناة السويس ديسمبر المقبل وزيرة الصحة
الإسماعيلية – السيد فلاح
إضافة تعليق

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت على انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، من مركز الكبد التابع لهيئة قناة السويس، الذى سيشارك فى الحملة، بحضورها والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، واللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، فى الأول من ديسمبر المقبل، بداية انطلاق الحملة والتى تستمر حتى نهاية فبراير 2019.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الإسماعيلية تشارك فى المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، ضمن 11 محافظة، والتى تبدأ خلال المرحلة من الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر حتى نهاية فبراير 2019.

وأشار إلى أن الحملة مستهدف فيها 844 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية يستحق المسح فوق 18 عاما، بـ 116 تمركز منهم 60 وحدة صحية ومركز صحى و14 مستشفى داخل محافظة الإسماعيلية و32 مركز شباب ورياضة مشاركين فى الحملة كتمركزات، وإجمال الفرق المشاركة فى الحملة 315 فريق وكل فريق قوامه 3 أفراد، منهم طبيب بشرى أو صيدلى أو أسنان، وعضو من هيئة تمريض وعضو من الـ "it" للتسجيل الطبى.

وأوضح الدكتور سعيد السقعان، مبادرة منقسمة إلى شقين الأول القضاء على فيروس سي، والثانى هو الكشف عن الأمراض غير السارية وهى الضغط وسكر وكتلة الجسم حتى نستطيع أن نخرج منها حالات النحافة وحالات السمنة، مشيرا إلى أن الفترة الصباحية مشارك فيها 199 فريق يستغل من 9 صباحا حتى 3 عصرا، و116 فريق مسائى يعمل من 3 عصرا إلى 9 مساءً، بالإضافة إلى فرق "الموبايل تيم" وهى فرق متحركة للكشف على المواطنين فى مكان عملهم لأن فى الإسماعيلية مشروعات قومية وفيها كثافة عمالية كبيرة مثل مشروع الإنفاق وسحارة سرابيوم والاستزراع السمكى والإسماعيلية الجديدة.

وأشار إلى وجود مناطق ذات طبيعة خاصة مثل المنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار وديوان عام المحافظة والمديريات، مضيفا "هنوصل لكل مواطن، مشيرا إلى أن فترة الكشف لا تستغرق دقائق، حيث تم وضع تصور بالكشف على 10 مواطنين كل ساعة حيث لا يستغرق المواطن 10 دقايق منذ بداية أخذ العينة ووزنة وقياس الضغط، واختبار الفيروس نفسه بيتم من خلال كاشف صريح، على أن يحصل على نتيجة التحليل الفورى.

وكشف "السقعان" أنه تم التنسيق مع الدكتور عاطف أبو النور، رئيس جامعة قناة السويس، للتنسيق لاستهداف الطلبة، وتم عمل جدول زمنى وتضم الجامعة 17 كلية، وسوف ننتهى منها قبل الامتحانات.

وعن موقف مستشفى أبو خليفة، قال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، مستشفى أبو خليفة للطوارئ والحوادث، والتى تقع على طريق الإسماعيلية – بورسعيد، جارى العمل بها فى إطار الخطة الزمنية بإشراف وزارة الصحة، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 12 عامًا، ليكون أكبر مستشفى للطوارئ واستقبال حوادث الطرق لخدمة المحاور والطرق الإقليمية ومحافظات القناة الثلاث، وبه 14 سرير عناية، والمستشفى فى مراحله الأخيرة، والشركة المنفذة بعمل تجربة انطلاق التيار الكهربائى مع شركة كهرباء الإسماعيلية، ومجرد من الانتهاء من ذلك سيتم استلام المستشفى، وكل التجهيزات الطبية الخاصة بالمستشفى وصلت إلى مخازن مديرية الصحة بالإسماعيلية.

 

 

93e6cfc5-cba8-4bfd-b2d1-046f8a349576
 

 

 
 

 

211211ab-bec6-4937-9b10-6092e37c45e0
 
 

 

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطل بحوزته سلاحا ناريا فى القنطرة بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يجتمع بمجلس إدارة الإسماعيلى لبحث أسباب تراجع نتائج فريق الكرة

قوافل جامعة قناة السويس الطبية تعالج 319 حالة بشرية و139 حالة بيطرية برأس سدر

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

الدكتور سعيد السقعان

وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية

مبادرة الرئيس السيسى

القضاء على فيروس سي

الكشف عن الامراض غير الساريه




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة