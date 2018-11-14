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وصول أكثر من 300 مهاجر إلى الحدود الأمريكية مع المكسيك

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:32 م
وصول أكثر من 300 مهاجر إلى الحدود الأمريكية مع المكسيك مهاجرين - أرشيفية
(أ ش أ)
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وصل اليوم أكثر من 300 مهاجر إلى الحدود الأمريكية مع المكسيك.

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلى أكدت أن موقف واشنطن ثابت وأن وصول أى شخص فى إطار قافلة لا يمنحه بالضرورة الحق فى دخول الولايات المتحدة.

وحذرت المتحدثة من أن أى شخص يحاول دخول الأراضى الأمريكية بشكل غير مشروع، سوف يفقد الحق فى طلب اللجوء السياسى بالنظر إلى مخالفته للقوانين الجنائية الأمريكية.

وكان وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس وصل إلى الحدود الجنوبية الأمريكية لتفقد القوات المحتشدة هناك لتعزيز قوات الأمن ومنع قوافل المهاجرين من دخول الولايات المتحدة.

 


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