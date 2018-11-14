وسائل إعلام ليبية: اللواء السابع يسيطر على مطار طرابلس بعد الاشتباك مع ميليشيا مسلحة

كتب : أحمد جمعة

أكدت تقارير إعلامية ليبية سيطرة قوات اللواء السابع مشاة ترهونة على مطار طرابلس الدولى، مشيرة إلى أن القوات سيطرت على مناطق واسعة من العاصمة الليبية.

ونقلت وسائل اعلام ليبية عن شهود عيان سماع دوى إطلاق نار فى محيط مطار طرابلس الدولى، مؤكدا وقوع اشتباكات بين اللواء السابع وميليشيا غنيوة فى طريق المطار.

فيما تشهد منطقة أبو سليم تحركات لعدد من الميليشيات المسلحة فى طرابلس، وأكد شهود عيان أن اللواء السابع تحرك بالفعل فى منطقة قصر بن غشير شرقى المطار وتمركز فى تقاطع معسكر المنارة.

هذا التطور فى محيط العاصمة طرابلس هو الأول من نوعه منذ تثبيت وقف إطلاق النار برعاية أممية يوم 25 سبتمبر الماضى إثر إشتباكات دامية إستمرت لشهر كامل أوقعت عشرات القتلى والجرحى وأعقبتها إجراءات إقتصادية وأمنية متعثرة من المجلس الرئاسى الليبى.