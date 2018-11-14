video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 06:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الداخلية الإيطالى يستقبل 51 لاجئ فارين من الحرب

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 05:43 م
وزير الداخلية الإيطالى يستقبل 51 لاجئ فارين من الحرب وزير الداخلية الايطالى
أ ش أ
إضافة تعليق

 

رحب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، المعروف بموقفه المتشدد تجاه الهجرة، اليوم الأربعاء، بـ51 لاجئًا وطالب لجوء وصلوا البلاد بمعرفة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأعرب سالفيني - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - عن سعادته باستقبال اللاجئين بنفسه في قاعدة "باتريشيا دي ماري" العسكرية إثر هبوطهم من الطائرة القادمة من النيجر.

وقال سالفيني : "الترحيب بالأطفال الفارين فعليًا من الحرب كما فعلت صباحًا في روما هو مصدر سعادة"، مضيفًا أن هؤلاء يختلفون عن المهاجرين غير الشرعيين لأسباب اقتصادية الذين يرى أنهم يجب طردهم من البلاد.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد قيمت أوضاع الـ51 لاجئًا بأنهم مستحقين للحماية الدولية وتم نقلهم خارج ليبيا إلى النيجر حتى تحديد الموقع الذي سيرسلوا إليه.

ومن أحدث معارك سالفيني ضد الهجرة رفضه في أغسطس الماضي السماح لسفينة إغاثية بإنزال 150 مهاجرًا غير شرعي أنقذتهم بالبحر حتى توافق دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على استقبالهم، وانتهت الأزمة التي استمرت عشرة أيام بعدما وافقت أيرلندا وألبانيا والكنيسة الكاثوليكية الرومانية على تولي أمر بعض المهاجرين


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليورو تحت ضغط جراء تمسك إيطاليا بهدف عجز الميزانية

ايطاليا

الهجرة

الأمم المتحدة




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة