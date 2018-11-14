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وزير الخارجية يشارك فى الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:41 م
وزير الخارجية يشارك فى الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية وزير الخارجية سامح شكرى يشارك فى اجتماعات الاتحاد الافريقى
كتب : أحمد جمعة
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شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، الأربعاء، فى فعّاليات اليوم الأول للدورة الاستثنائية العشرين للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقي التي تنعقد على المستوى الوزارى يومى 14 و15 الجاري، والتى يعقبها اجتماعات القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى يومى 17 و18 الجاري، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية شارك اليوم في جلسة حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، حيث حرص "شكري" خلال مداخلته على تقديم التهنئة لوزير الخارجية الرواندي الجديد بمناسبة ترأس بلاده للمجلس التنفيذى للاتحاد.

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كما أشار وزير الخارجية إلى ضرورة وضع الخطوات اللازمة للتعامل مع الإصلاح المالي والإداري لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وإعادة النظر في هيكل القيادة الخاص بها، بحيث أن أسلوب اختيار الوظائف القيادية للمفوضية – الرئيس والنائب والمفوضين- وإنهاء عملهم يراعي الطبيعة السياسية لتلك المناصب وطبيعة الاتحاد الأفريقي كمنظمة حكومية، مشدداً على ضرورة أن تتم إجراءات التعيين من خلال أجهزة صنع القرار بالاتحاد الأفريقي والتي تتشكل من الدول الأعضاء.

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واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن وزير الخارجية حرص على التأكيد خلال مداخلته على أهمية إنجاز الإصلاح المؤسسي الاتحاد بما يعزز كفاءة المفوضية في الاضطلاع بوظائفها، ويؤدي إلى ترشيد الأعمال والنفقات، ويسهم في تحقيق الأهداف الأفريقية في مجالات التنمية والسلم والأمن والنهوض بالقارة.

 


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