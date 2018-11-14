وزير الخارجية اللبنانى: يجب الحرص على تعزيز موقع رئيس الحكومة

بيروت /أ ش أ/

أكد وزير الخارجية اللبنانى رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل، أهمية أن يكون رئيس الحكومة قويا باعتبار أن هذا الأمر سينعكس إيجابا على الحكومة برمتها، ومن ثم يجب أن يحرص اللبنانيون جميعا على تعزيز موقع رئيس الوزراء.. مشيرا إلى أن رئيس الحكومة إذا تم إضعافه، فسيترتب على ذلك بالضرورة وجود حكومة ضعيفة وعهد رئاسى ضعيف، وهذا أمر فى غير صالح لبنان واللبنانيين.

وقال الوزير باسيل -فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم الأربعاء، عقب لقاء مع مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان- "إن كل ما يمس رئيس الحكومة يمسنا.. ونحن نريد حكومة قوية ومن أجل ذلك نريد رئيس حكومة قويا".

وأشار إلى أنه حرص على الالتقاء بمفتى الجمهورية للتداول معه فى إطار الجهود والمحاولات لحل أزمة تشكيل الحكومة، مضيفا: "نحن اليوم فى أزمة وطنية بحاجة إلى الخروج منها، وأن نخرج من أجواء التحدى والذهاب إلى حوار عقلانى لحل المشكلة".

وأعرب رئيس التيار الوطنى الحر عن تفاؤله بالتوصل إلى "حل مبنى على العدالة وصحة التمثيل والوفاق الوطني" فى إطار عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل الكل ولا يكون فيها أى غبن تجاه أحد.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أظهر فى حديثه بالأمس، أن لديه من "الوعى الوطني" ما يكفى أن يترك هامشا كبيرا للتحرك والتوصل إلى حلول.

وكان الحريرى قد حمّل بالأمس حزب الله مسئولية العرقلة المفاجئة لمسار تأليف الحكومة، مؤكدا أن التشكيلة الحكومية كانت جاهزة للإعلان عنها نهاية الشهر الماضي، غير أن الحزب تذرع فى اللحظات الأخيرة وبعد الانتهاء من حل كافة المشكلات والعقبات، بمسألة وجوب توزير أحد النواب السُنّة من فريق 8 آذار السياسى من الحصة الوزارية لتيار المستقبل كشرط للموافقة على تمرير التشكيل، بالرغم من علم الحزب منذ بداية مشاورات التأليف، بوجود رفض قاطع وحاسم لهذا المطلب نظرا لعدم وجود أحقية لهم فيه.