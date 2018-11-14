وزير التموين: "فيه ناس بتضرب بطاقات.. بس والله سيتم ضبطهم"

كتب مدحت وهبة تصوير اشرف فوزى

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم اكتشاف رقم قومى مسجل على 7 بطاقات تموين وهل من المنطق أن يظل صاحب هذا الرقم القومى يصرف أكثر من مرة قائلا:" لن يقبل المجتمع أن يهدر فلوس الضرائب وعرق المواطنين سواء فى وجودى أو بعدى على الهدر وأن هناك بطاقات تموين شغاله وليس لها صاحب وتوجد فى الأدراج ولن نستطيع ضبط ذلك دون وجود قاعدة بيانات سليمة وهو ما نقوم به حاليا.



وأضاف وزير التموين خلال المؤتمر الصحفى أن هناك ما يقرب من 20 مليون بطاقة تموين ولو افترضنا فيه بعض المشاكل فى عدد من البطاقات، فهذا لا يعنى غير أننا نعمل من أجل المستحقين قائلا:" فيه ناس بتضرب بطاقات بس والله سوف يتم ضبطهم.



