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بعد استقالة ليبرمان..

وزير التعليم الإسرائيلى يهدد بانسحاب ائتلافه من الحكومة حال عدم توليه حقيبة الدفاع

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 05:23 م
وزير التعليم الإسرائيلى يهدد بانسحاب ائتلافه من الحكومة حال عدم توليه حقيبة الدفاع نفتالى بنيت
كتب : أحمد جمعة
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هدد وزير التعليم الإسرائيلى، زعيم حزب البيت اليهودى، نفتالى بنيت، بانسحاب حزبه من الحكومة الاسرائيلية، حال عدم توليه حقيبة الدفاع فى جيش الاحتلال الإسرائيلى، بعد تقديم أفيجدور ليبرمان استقالته اليوم.

وقال موقع جيروزاليم بوست الإسرائيلى، الأربعاء، أن مسؤولين فى حزب البيت اليهودى هددوا بانسحاب ائتلافهم الحكومى حال عدم تعيين نفتالى بنيت وزيرا للدفاع فى جيش الاحتلال الإسرائيلى.

كانت تقارير اعلامية إسرائيلية قد نقلت اليوم عن مسؤول كبير فى حزب الليكود قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، سيتولى حقيبة الدفاع بعد استقالة ليبرمان.

واستقال ليبرمان من منصبه ظهر اليوم الأربعاء، وأعلن عن انسحاب حزبه "إسرائيل بيتنا" من الائتلاف الحكومى، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالخضوع لحركة حماس، من خلال الموافقة على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

 

 


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