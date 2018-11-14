وزير التجارة: مصر تستضيف المنتدى الدولى للمشروعات الصغيرة يونيو المقبل

كتب - إسلام سعيد

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن مصر ستستضيف خلال شهر يونيو من العام المقبل فعاليات المنتدى الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 52 دولة وذلك بالتزامن مع احتفال منظمة الأمم المتحدة بنفس اليوم فى مقرها بنيويورك، حيث تمثل هذه النوعية من الصناعات والمشروعات ركيزة أساسية فى تعزيز النمو الاقتصادى لكافة دول العالم.

وقال الوزير إن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية وهو ما انعكس فى إطلاق مبادرة البنك المركزى لتمويل هذا النوع من المشروعات وإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على تقديم كافة أشكال الدعم للمبادرات التى تسهم فى النهوض بهذا القطاع الواعد نظراً لأن تنمية القطاع تعد أحد أهم المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020، فضلاً عن كون هذه المشروعات إحدى أهم ركائز الاقتصاد حيث تمثل نحو 80% من إجمالى منظومة الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع وفد المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة والذى يزور القاهرة حالياً للمشاركة فى الاسبوع العالمى لريادة الأعمال فى مصر وكذا المشاركة فى قمة مصر لريادة الأعمال.

وأوضح الوزير أن انعقاد فعاليات المنتدى الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لأول مرة يعكس مدى حرص الحكومة المصرية على الارتقاء بهذه المشروعات والعمل على سرعة اندماجها فى منظومة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن فعاليات المنتدى ستتضمن عقد ندوات ومؤتمرات يشارك فيها رواد أعمال وأصحاب مشروعات صغيرة وخبراء اقتصاد واستثمار وصانعى السياسات من كافة الدول حول العالم لاستعراض تجاربهم وقصص نجاحهم وتسليط الضوء على احتياجات المشروعات الصغيرة حول العالم وسبل تلبية تلك الاحتياجات.

ولفت نصار إلى أن المباحثات تناولت نتائج المؤتمر السنوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والذى نظمته وزارة المشروعات الصغيرة بالولايات المتحدة الأمريكية بجامعة جورج واشنطن خلال شهر أكتوبر الماضى وشاركت فيه مصر ممثلةً فى وزارة التجارة والصناعة، حيث تم خلال المؤتمر اختيار مصر لتكون شريك رئيسى من ضمن 10 دول للمشاركة فى برنامج10x10 وهو برنامج توأمة مع وزارة المشروعات الصغيرة الأمريكية لتبادل الخبرات والتبادل التجارى وبناء القدرات والاستفادة من التجارب الدولية المختلفة فى هذا المجال.

وأضاف الوزير أن هذا البرنامج يستهدف تيسير التبادل التجارى بين المشروعات الصغيرة بالولايات المتحدة الأمريكية ونظيراتها بمختلف الدول الأخرى فضلاً عن توفير الدعم الفنى لتلك المشروعات وحماية المنافسة بينها، لافتاً إلى أن مصر ستقوم بدور فاعل فى إطار البرنامج حيث ستمثل المركز الإقليمى للبرنامج بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا كما ستقوم باختيار 10 دول عربية وافريقية لتعزيز التبادل التجارى البينى مع هذه الدول بالتنسيق مع وزارة المشروعات الصغيرة الأمريكية.

ومن جانبه قال المهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة إن المجلس يعد أقدم منظمة فى العالم معنية بالصناعات الصغيرة وريادة الأعمال منذ تأسيسه فى مدينة واشنطن الأمريكية عام 1955 ويمتلك أكثر من 56 فرع للمجلس فى جميع دول العالم، لافتاً إلى أن المجلس يعقد اجتماعات دورية ومؤتمرات لتبادل المعرفة ورسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بكيفية تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حول العالم.

ومن جانبه أكد المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال أن وجود قيادة مصرية على رأس المجلس يعد بمثابة شهادة ثقة لمصر كما يعكس حرصها خلال الفترة الأخيرة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى حرص الوزارة على تعزيز أواصر التعاون مع المجلس الدولى بهدف تعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفنى التى يقدمها المجلس لكل دول العالم فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توفير قنوات تمويلية من خلال ربط وتشبيك الجهات المعنية بهذا القطاع بالمؤسسات التمويلية فى بلدان العالم المختلفة.

وأضاف فريد أن الوزارة ستشارك فى فعاليات الأسبوع العالمى لريادة الأعمال والذى تنطلق فعالياته خلال الفترة من 14-17 نوفمبر الجارى بالأقصر بمشاركة 35 دولة حيث سيكون للوزارة مشاركة فعالة فى عدد من الجلسات وتشمل "مشروعات ريادة الأعمال للشباب فى مصر وبناء منظومة بيئية تخدم الجميع"، "ريادة الأعمال والقطاع العام" "تعزيز مشاركة المرأة بمشروعات ريادة الاعمال"، "الاتجاهات والممارسات الجيدة لريادة الاعمال العالمية".