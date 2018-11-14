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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:48 م
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وزيرة التخطيط تصل بيروت للمشاركة فى فعاليات المؤتمر المصرفى العربى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:00 م
وزيرة التخطيط تصل بيروت للمشاركة فى فعاليات المؤتمر المصرفى العربى هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رسالة بيروت – أحمد يعقوب
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وصلت منذ قليل، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للمشاركة فى المؤتمر المصرفى العربى السنوى، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية.
 
واستقبل الوزيرة فى مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت، السفير المصرى فى لبنان، نزيه النجارى، وبهيج الخطيب، مستشار اتحاد المصارف العربية، وهانى على عبدالله، المدير الإقليمى لاتحاد المصارف العربية، ووفد من السفارة المصرية فى بيروت.
 
وتنطلق غدا الخميس، فى العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب، مؤتمر اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2018 بدورته 24 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 15 و16 نوفمبر الجارى.
 
وعلى هامش المؤتمر سوف يكرم اتحاد المصارف العربية الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدى، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.
 
 
 

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اتحاد المصارف العربية

الدكتورة هالة السعيد




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