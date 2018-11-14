وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: 50% زيادة فى البلاغات والإخطارات خلال 2018

رسالة بيروت – أحمد يعقوب

كشف المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الأربعاء، عن أن هناك زيادة تقدر بنحو 50% فى البلاغات والإخطارات التى تلقتها الوحدة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018 أى الشهور الـ10 الأولى من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، فى العاصمة اللبنانية، بيروت، أن الزيادة التى تحققت فى البلاغات والإخطارات خلال العام الجارى تلقتها الوحدة من مؤسسات مالية ومصرفية وأفراد ويرجع إلى تنامى الوعى العام بدور الوحدة، لافتا إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سوف تعمل على زيادة التوعية بدور الوحدة خلال الفترة القادمة وستكون وسائل الإعلام أحد الأدوات الهامة فى ذلك.

وبمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب يعقد اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2018 بدورته 24 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 15 و16 نوفمبر الجارى، وعلى هامش المؤتمر سوف يكرم الاتحاد الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدى، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.