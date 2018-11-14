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نيابة الوراق ترسل عينات من أدوية غير مرخصة للمعمل الجنائى لفحصها

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 06:00 ص
نيابة الوراق ترسل عينات من أدوية غير مرخصة للمعمل الجنائى لفحصها أدوية - أرشيفية
كتب سليم على
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تباشر نيابة الوراق، التحقيق مع صاحب مخزن أدوية غير مرخص، ضبط بحوزته كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، وأمرت النيابة بإرسال عينة إلى المعمل الجنائى لفحصها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، توصل تحريات العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة إلى تجميع " أحمد. ش " صاحب مخزن غير مرخص بالوراق، لكميات من الأدوية مجهولة المصدر وبيعها للصيدليات بدون حيازة مستندات تفيد مصدرها.

 وبمداهمة المخزن تم القبض عليه، وبحوزته 2680 عبوة دواء من 374 صنفا دوائيا مجهول المصدر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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