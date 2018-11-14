ننشر نص منشور إعداد الموازنة للعام المالى 2019 – 2020

كتب – أحمد يعقوب

أصدرت وزارة المالية اليوم الأربعاء منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 - 2020 حيث يستهدف العمل على توفير وتحسين العديد من الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والشباب والنقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات.

كما يستهدف استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف مليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة