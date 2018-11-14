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ننشر أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية بمدينة الحرفيين بالغردقة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:50 م
ننشر أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية بمدينة الحرفيين بالغردقة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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حصل اليوم السابع على أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية بمدينة الحرفييم بالغردقة، استعدادا لنقل الورش والمحلات الحرفية من داخل المدينة إليها

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، كمرحلة أولى أسماء 384 صاحب ورشة محل حرفى من أصحاب الورش داخل شوارع مدينة الغردقة، للحصول عل ورش بمدينة الحرفيين الجديدة، ومن المقرر النقل إليها فى يناير المقبل.

يذكر أن مدينة الحرفييين بالغردقة، تعد أول مدينة لجمع أصحاب الورش الحرفية فى محافظة البحر الأحمر، وتم إنشائها بهدف إخراج الورش المزعجة من شوارع المدينة وحفاظا على المنظر الحضارى للمدينة بكونها مدينة سياحية.

وتم إنشاء مدينة الحرفيين على مساحة 60 فدان، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 134 محلا تجاريا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنية، حيث تقوم بعملية إنشائها هيئة الاوقاف المصرية .

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (1)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (2)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (3)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (4)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (5)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (6)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (7)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (8)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (9)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (10)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (11)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (12)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (13)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (14)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (15)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية 

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (16)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية

 

أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية (17)
أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية 

 

 


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التفاصيل الكاملة لإنشاء أول مدينة للحرفيين بالبحر الأحمر.. مساحتها 60 فدانا بتكلفة 350 مليونا وتضم 1253 وحدة حرفية.. الانتهاء من الإنشاء فى الربع الأول من العام المقبل..المحافظ: حصر أرباب الحرف لتحديد المستفدين

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