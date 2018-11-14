ننشر أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية بمدينة الحرفيين بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصل اليوم السابع على أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية بمدينة الحرفييم بالغردقة، استعدادا لنقل الورش والمحلات الحرفية من داخل المدينة إليها.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، كمرحلة أولى أسماء 384 صاحب ورشة محل حرفى من أصحاب الورش داخل شوارع مدينة الغردقة، للحصول عل ورش بمدينة الحرفيين الجديدة، ومن المقرر النقل إليها فى يناير المقبل.

يذكر أن مدينة الحرفييين بالغردقة، تعد أول مدينة لجمع أصحاب الورش الحرفية فى محافظة البحر الأحمر، وتم إنشائها بهدف إخراج الورش المزعجة من شوارع المدينة وحفاظا على المنظر الحضارى للمدينة بكونها مدينة سياحية.

وتم إنشاء مدينة الحرفيين على مساحة 60 فدان، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 134 محلا تجاريا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنية، حيث تقوم بعملية إنشائها هيئة الاوقاف المصرية .



أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية



أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية



أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية



أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية



أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية



أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية



أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية



أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية



أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية



أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية



أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية



أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية



أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية



أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية



أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية



أسماء المرشحين للحصول على ورش حرفية