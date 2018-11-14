video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام يصل إلى قطاع غزة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:42 ص
نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام يصل إلى قطاع غزة نيكولاى ميلادينوف
غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

وصل جيمى ماكغولدريك نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة من خلال معبر "إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وذكرت مصادر فلسطينية أنه من المقرر أن يطلع ماكغولدريك -وهو نائب نيكولاى ميلادينوف- على آخر التطورات والأوضاع الحياتية فى قطاع غزة خاصة بعد التصعيد الإسرائيلى الأخير والجهود التى بذلت لإعادة وقف إطلاق النار، حيث يرجح أن يلتقى ماكغولدريك مع قيادة حركة حماس للتباحث حول ملف التهدئة.

وانتهت مساء أمس جولة تصعيد بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلى دامت نحو يومين، إلى أن أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة التوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به الاحتلال الإسرائيلي.

وكان مجلس الأمن الدولى، قد فشل الليلة الماضية، بالتوصل إلى قرار حول العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى الأيام الأخيرة.

وأعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبى، أن المشاورات التى أجراها مجلس الأمن الدولى حول الوضع فى قطاع غزة، لم تؤد إلى أى نتيجة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جيش الاحتلال يطلق الرصاص على شاب فلسطينى ويعتقله على حدود غزة

البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

سفير فلسطين بالأمم المتحدة: مجلس الأمن فشل فى مناقشة الأوضاع فى غزة

الامم المتحده

غزه

قوات الاحتلال

جيش الاحتلال

مجلس الامن




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة