نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام يصل إلى قطاع غزة

غزة (أ ش أ)

وصل جيمى ماكغولدريك نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة من خلال معبر "إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وذكرت مصادر فلسطينية أنه من المقرر أن يطلع ماكغولدريك -وهو نائب نيكولاى ميلادينوف- على آخر التطورات والأوضاع الحياتية فى قطاع غزة خاصة بعد التصعيد الإسرائيلى الأخير والجهود التى بذلت لإعادة وقف إطلاق النار، حيث يرجح أن يلتقى ماكغولدريك مع قيادة حركة حماس للتباحث حول ملف التهدئة.

وانتهت مساء أمس جولة تصعيد بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلى دامت نحو يومين، إلى أن أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة التوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به الاحتلال الإسرائيلي.

وكان مجلس الأمن الدولى، قد فشل الليلة الماضية، بالتوصل إلى قرار حول العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى الأيام الأخيرة.

وأعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبى، أن المشاورات التى أجراها مجلس الأمن الدولى حول الوضع فى قطاع غزة، لم تؤد إلى أى نتيجة.