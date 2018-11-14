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نائب عربى بالكنيست: الائتلاف الحكومى فى إسرائيل سينهار عقب استقالة ليبرمان

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:01 م
نائب عربى بالكنيست: الائتلاف الحكومى فى إسرائيل سينهار عقب استقالة ليبرمان افيجدور ليبرمان
كتب- هاشم الفخرانى
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قال النائب العربى بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبى إن الحكومة الإسرائيلية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار والتوجه لانتخابات مبكرة في أعقاب استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" صاحب الخمسة مقاعد فى الكنيست.

وأضاف "الطيبى" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" عقب الاستقالة أنه يتوقع انهيار الائتلاف الحكومى بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذى سيشغل منصب وزير الدفاع مؤقتاً.

وعلل "الطيبى" سبب انهيار الائتلاف الحكومي بأن الاستقالة تعصف بالائتلاف وتزيد من الخلافات الداخلية بين أقطاب الحكومة إما بسبب فشل العدوان على غزة أو بسبب التنافس على حقيبة الأمن بدلا من "ليبرمان".

وأكد على أن "غزة" عصية على الكسر ومن انكسر أولا هو ليبرمان، مضيفاً أن الصراع فى إسرائيل سيحتدم بسبب فشل العدوان على غزة وصمود المقاومة، مشدداً على أن مصر تستحق الشكر لدورها في وقف إطلاق النار وحقن الدماء فى القطاع .

 

 


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