نائب رئيس هيئة قناة السويس يستقبل سفير اليابان لبحث سبل تعزيز التعاون

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

استقبل الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، بالإنابة عن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، ماساكى نوكى، سفير اليابان بالقاهرة، وبرفقته وفدًا دبلوماسيًا رفيع المستوى، ضمن زيارته على مدار يومين للتعرف عن قرب على مشروع قناة السويس الجديدة ومستجدات مشروع التنمية فى منطقة القناة، وذلك بحضور اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية.

فى بداية الزيارة، رحب الفريق أسامة ربيع بسعادة سفير اليابان والوفد المرافق له ونقل لهم تحيات الفريق مُهاب مميش، ثم ناقش سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك فى إطار العلاقات الثنائية بين هيئة قناة السويس والحكومة اليابانية ومؤسساتها والتى تمتد منذ ستينيات القرن الماضى، حيث لعبت وكالة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" دورًا جوهريًا فى مشروع تطوير قناة السويس فى تلك الحقبة، علاوة على دورهم فى إنشاء وتطوير الوحدة الاقتصادية لهيئة قناة السويس المنوط بها إعداد البحوث الاقتصادية ورصد المتغيرات فى صناعة النقل البحرى ومؤشرات حركة التجارة العالمية والاقتصاد العالمى، وإعادة تأهيل نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأكد الفريق أسامة ربيع على الأهمية الإستراتيجية والمكانة الدولية التى تتفرد بها قناة السويس منذ نشأتها وهو ما جعلها إرثًا يتوارثه المصريون ويسعون لتطويره والحفاظ على مكانته الرائدة من خلال مشروعات التطوير المستمرة.

وشدد الفريق أسامة ربيع، على نجاح مشروع القناة الجديدة فى تحقيق المستهدف منها بزيادة قدرة القناة على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وتلبية متطلبات العملاء من الخطوط الملاحية الكبرى بتوفير النفقات التشغيلية للسفن المارة بالقناة بعد خفض زمن العبور والانتظار من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط.

من جانبه، عبر ماساكى نوكى، سفير اليابان، عن سعادته لتواجده فى هيئة قناة السويس وهو الأمر الذى حرص عليه منذ استلامه للعمل كسفير لليابان فى القاهرة منذ شهرين فقط، مؤكدًا على عمق علاقات التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات المختلفة، لافتاُ إلى تطلع العديد من الشركات اليابانية العملاقة إلى التعرف على الفرص الاستثمارية فى مشروع التنمية وهو ما حثه على مشاهدة مشروعات البنية التحتية والمشروعات المُقامة وأخذ انطباعات لنقلها إلى المستثمرين اليابانيين.

خلال الزيارة استمع الوفد إلى عرض تقديمى عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة.

فى ختام اللقاء وبالإنابة عن الفريق مهاب مميش، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة لماسكاى نوكى، ثم دعاه والوفد المرافق للقيام بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة ثم زيارة أنفاق الإسماعيلية.