"مون" وقادة الآسيان يتفقون على عقد مؤتمرات قمة فى سول العام المقبل

سول (أ ش أ)

ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، نقلا عن مسئولين أن الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه- أن وقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اتفقوا، اليوم الأربعاء، على عقد مؤتمرات قمة فى كوريا الجنوبية العام المقبل بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات بينهما.

ونقلت (يونهاب) عن المسئولين قولهم" أن مون عرض استضافة قمة خاصة بين بلاده ورابطة آسيان، إلى جانب استضافة مؤتمر قمة افتتاحى فى العام المقبل للبلدان المطلة على نهر ميكونج بمنطقة جنوب شرق آسيا وهى: لاوس وكمبوديا وميانمار وفيتنام وتايلاند، فيما أعرب قادة الآسيان عن دعمهم لهذا المقترح.

وستمثل القمة الخاصة المقرر عقدها بين كوريا الجنوبية وآسيان، ثالث قمة بينهما تستضيفها كوريا الجنوبية، حيث كانت القمة الأولى فى منتجع جزيرة جيجو جنوبى البلاد فى عام 2009 فيما عقدت القمة الثانية فى مدينة بوسان جنوب شرقى البلاد فى عام 2014.